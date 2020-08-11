От кровоточивости десен до судорог в ногах: какие симптомы сигнализируют о дефиците витаминов

Болезненность костей – признак дефицита витамина D. «Недостаточная минерализация костей вызывает боли в них, даже если вы не занимаетесь спортом, – пояснила Дженни. – Это состояние очень опасно и встречается чаще, чем вы думаете. Однако, к счастью, уровень этого вещества легко повысить». Источники витамина D – солнечный свет, жирная рыба, яйца и пищевые добавки. Судороги в ногах – признак низкого магния, кальция, калия и натрия. Они способствуют правильному развитию и росту мышц, поэтому их недостаток может вызвать дискомфорт в ступнях, икрах и задней части ног. Способствует судорогам также обезвоживание, потому важно соблюдать водный баланс, особенно в жаркую погоду и после тренировок. Внезапное возникновение язв сигнализирует о дефиците витаминов группы В. Они способствуют поддержанию здоровья кожи, выработке гормонов, пищеварению и укреплению нервной системы, даже легкий дефицит может стать причиной появления нарывов.

Фото: depositphotos

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