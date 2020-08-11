От кровоточивости десен до судорог в ногах: какие симптомы сигнализируют о дефиците витаминов
Эксперт по питанию Дженни Чиеше назвала британскому онлайн-порталу Daily Mail 6 опасных симптомов тела, которые нельзя оставлять без внимания. Первый из них – изменение формы ногтей, когда пластина изгибается в форме ложки, становится мягкой и тонкой, а по бокам загнутой вверх, сигнализирует о дефиците железа. Это может произойти как с одним-двумя ногтями, так и на всех. «Хотя существует множество причин для этого, наиболее распространенной причиной считается железодефицитная анемия, когда уровень эритроцитов опускается ниже нормы. В данном случае можно столкнуться и с другими симптомами – слабостью, бледностью кожи, одышкой и быстрой утомляемостью», – объяснила Дженни. В свою очередь, кровоточивость десен свидетельствует о низком уровне витаминов С и К. Это происходит потому, что эти вещества помогают тканям расти и восстанавливаться, а также способствуют заживлению ран. В то же время витамин К помогает свертывать кровь. Дополнительными симптомами проблемы будут раздражительность, быстрая утомляемость. Чтобы восполнить нехватку, можно принимать витаминные комплексы или есть больше киви, цитрусовых и брокколи.
Болезненность костей – признак дефицита витамина D. «Недостаточная минерализация костей вызывает боли в них, даже если вы не занимаетесь спортом, – пояснила Дженни. – Это состояние очень опасно и встречается чаще, чем вы думаете. Однако, к счастью, уровень этого вещества легко повысить». Источники витамина D – солнечный свет, жирная рыба, яйца и пищевые добавки. Судороги в ногах – признак низкого магния, кальция, калия и натрия. Они способствуют правильному развитию и росту мышц, поэтому их недостаток может вызвать дискомфорт в ступнях, икрах и задней части ног. Способствует судорогам также обезвоживание, потому важно соблюдать водный баланс, особенно в жаркую погоду и после тренировок. Внезапное возникновение язв сигнализирует о дефиците витаминов группы В. Они способствуют поддержанию здоровья кожи, выработке гормонов, пищеварению и укреплению нервной системы, даже легкий дефицит может стать причиной появления нарывов.
Фото: depositphotos
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