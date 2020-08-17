От коронавируса до экземы: что на самом деле значат сыпь и покраснения на вашем теле

Также сыпь, зуд и сухость кожи в совокупности с покраснениями, трещинами и воспалениями могут быть признаком одной из самых распространенных проблем – экземы. Чаще всего она проявляется под коленями, на сгибах локтей, руках, лице и волосистой части кожи головы, но может присутствовать и по всему телу. Триггерами могут стать стресс, аллергия, мыло, моющие средства и пищевая аллергия, самостоятельно вылечить не получится, только под контролем дерматолога. Поверхностные гнойничково-пузырчатые высыпания – частый симптом импетиго, это дерматологическое заболевание чрезвычайно заразно. Дополнительно оно сопровождается четко выраженным красным пятном с корочкой медового цвета, но может выглядеть и как большой волдырь. Обычно начинается на открытых участках тела (руки и лицо), но может распространиться по всему телу.

Красные чешуйчатые пятна, чаще всего на коленях, локтях, волосистой части головы и лице, – признак псориаза, воспаления в совокупности с сосудистой сеткой – симптом розацеа, красные чешуйчатые пятна в форме кольца, постепенно увеличивающиеся в размере, говорят о стригущем лишае. А вот красная сыпь, часто на участках, которые не подвергаются воздействию солнца, может свидетельствовать о редкой форме рака крови и иммунной системе – грибовидном микозе. На второй стадии сыпь превращается в пятна, а затем и в небольшие выпуклые шишки. Болезнь трудно диагностировать, так как на начальных этапах она мимикрирует под экзему или псориаз.

Фото: depositphotos

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