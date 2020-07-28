От кариеса до цистита: причинами каких болезней может быть плохой запах изо рта

Несвежее дыхание может быть признаком многих заболеваний внутренних органов или психологических проблем. Чтобы понять, что к чему, для начала стоит определиться, истинный ли у вас галитоз — реально наличествующее зловонное дыхание или галитофобия, когда вам кажется, что у вас пахнет изо рта, но при этом плохой запах не подтверждает даже стоматолог.

Если проблема действительно присутствует, она может свидетельствовать о многих заболеваниях. Например, зловонный запах с оттенком гнили, который усиливается по утрам, говорит о том, что у вас стоматологические проблемы: кариес, стоматит, пародонтит. Если вы чувствуете изо рта аромат аммиака, который еще и дополняется такими симптомами, как боли в пояснице, температура и дискомфорт при мочеиспускании, вполне вероятно, у вас есть проблемы с почками: нефроз, цистит или пиелонефрит. Если запах изо рта похож на гнойный, да еще и присутствуют боли в горле, заложенность носа, затруднение дыхания, изменения голоса, появляется хрипота, возможно, у вас развиваются патологии органов дыхания: синусит, гайморит, проблемы с аденоидами, разрастаются полипы. Кроме того, это может быть одним из признаков пневмонии, туберкулеза или гнойного бронхита.