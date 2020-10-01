От каких видов онкологических заболеваний чаще всего умирают россияне
Результаты исследования, опубликованные на сайте «Если быть точным», свидетельствуют о том, что за прошедший год злокачественные новообразования выявлены у почти 4 миллионов жителей нашей страны, самым распространенным и опасным для них стал рак органов дыхания – только в 2019-м от него умерло больше 50 тысяч человек. Этот вид онкологии наиболее страшен тем, что его чаще всего выявляют на последних стадиях, когда лечение становится более сложным, а гарантии выздоровления низкими.
Также на поздних этапах, как правило, диагностируют онкологию желудка, поджелудочной железы и ободочной кишки, а вот заболевания груди чаще всего выявляют на ранней стадии, хотя он и занимает уверенное первое место по степени распространенности. В онкоцентрах России, согласно данным, за 2019 год с этим диагнозом стояли на учете 719 тысяч человек. На втором месте в этом печальном рейтинге идут рак матки и предстательной железы. Кроме того, особенно часто за изученный период времени выявляли онкологические заболевания кожи, причем данный диагноз ставили представителям обоих полов. А вот среди детей и подростков чаще других встречается рак крови.
Наиболее проблемными регионами с точки зрения смертности от данного недуга считаются Республика Алтай, Дагестан, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, Адыгея и Ленинградская область. А вот в Красноярском крае, Томской области, на Камчатке и Сахалине проблема стоит не так остро. Кстати, как сообщается в исследовании, онкология – второе по распространенности заболевание не только в России, но и во всем мире.
Фото: pixabay
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