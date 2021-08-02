От каких утренних привычек стоит отказаться, чтобы избежать преждевременной кончины

По другим данным выяснилось, что у людей, пропускающих завтраки, на 87% увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в «Московском комсомольце» сообщили о вреде добавления бекона в рацион. По данным ученых, всего 25 граммов продукта увеличивают вероятность колоректального рака на 20%.

Также не рекомендуется пить кофе на голодный желудок, так как употребление черного кофе перед завтраком может повлиять на уровень глюкозы в крови. Потому лучше наслаждаться бодрящим напитком после еды. Вдобавок лучше исключить соки и сладкие напитки, поскольку они увеличивают риск возникновения сахарного диабета на 16%. В данном случае специалисты советуют заменить напитки на свежие фрукты.