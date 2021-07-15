От каких продуктов стоит отказаться, а на какие налегать при проблемах с суставами

«Однако коллаген можно омолодить благодаря употреблению ряда продуктов, в которых содержатся полезные вещества, витамины и микроэлементы. И самое главное — вода! Она необходима суставам как нам воздух. Поэтому старайтесь выпивать не менее полутора литров чистой воды в день», — сообщила диетолог в интервью «Комсомольской правде».

Полезными продуктами считаются мясо и рыба благодаря белку в составе, который необходим для синтеза аминокислот, деления клеток и восстановления тканей. Лучше всего пойдет курица, индейка, яичные белки, минтай, судак, горбуша. Также рекомендуется витамин С, он участвует в синтезе коллагена, содействуя выработке специальных ферментов, и улучшает прочность суставов, снижает воспаление. Его много в летних фруктах и ягодах, белокочанной капусте и болгарском перце, а осенью налегайте на шиповник, цитрусовые и квашеную капусту, советует Людмила Денисенко.