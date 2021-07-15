От каких продуктов стоит отказаться, а на какие налегать при проблемах с суставами
«Однако коллаген можно омолодить благодаря употреблению ряда продуктов, в которых содержатся полезные вещества, витамины и микроэлементы. И самое главное — вода! Она необходима суставам как нам воздух. Поэтому старайтесь выпивать не менее полутора литров чистой воды в день», — сообщила диетолог в интервью «Комсомольской правде».
Полезными продуктами считаются мясо и рыба благодаря белку в составе, который необходим для синтеза аминокислот, деления клеток и восстановления тканей. Лучше всего пойдет курица, индейка, яичные белки, минтай, судак, горбуша. Также рекомендуется витамин С, он участвует в синтезе коллагена, содействуя выработке специальных ферментов, и улучшает прочность суставов, снижает воспаление. Его много в летних фруктах и ягодах, белокочанной капусте и болгарском перце, а осенью налегайте на шиповник, цитрусовые и квашеную капусту, советует Людмила Денисенко.
Кроме того, укрепить суставы помогут морепродукты, рыба семейства лососевых, наваристая уха, водоросли ламинария и блюда с желатином: холодец, заливное, фруктовые и ягодные желе, натуральный мармелад. Все потому, что они источники мукополисахаридов, которые входят в состав межклеточного вещества соединительной ткани. Также полезны арбуз (очищает организм) и ананас (уменьшает воспаления).
При проблемах с суставами стоит напрочь отказаться от некоторых продуктов, к ним относятся: любые копчености, вяленая и копченая рыба; помидоры и другие пасленовые (например, картофель и баклажан); красное мясо (жирная говядина — особенно в жареном или вяленом виде); маринады, консервы и другие продукты с консервантами; бобовые (сами бобы и чечевица); источники щавелевой кислоты: шпинат, репа, щавель, редис; фастфуд, покупная выпечка, твердые маргарины, где могут содержаться трансжиры; источники пуринов — субпродукты, жирная свинина, шоколад.
Фото: freepik.com
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