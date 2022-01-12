От изжоги до шишек на теле: названы 10 «безобидных» симптомов самых опасных видов рака
Издание The Sun пишет, что рак поджелудочной железы в более 50% случаев выявляют уже в экстренных ситуациях. То же самое часто происходит и с раком мозга. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, видами рака с наименее благоприятным исходом являются рак лёгких, печени, головного мозга, пищевода, поджелудочной железы и желудка. Чаще всего их диагностируют на поздних стадиях, когда ситуация становится уже необратимой.
«В настоящее время эти виды рака трудно или невозможно лечить на поздней стадии, а времени от постановки диагноза до летального исхода обычно очень мало, по сравнению с видами рака с большей выживаемостью», отметила председатель рабочей группы по борьбе с самыми опасными видам рака Анна Джуэлл (Anna Jewell).
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Специалисты советуют обратить внимание на следующий перечень симптомов. Отнеситесь к ним серьезно, но помните, что что их наличие не является 100% гарантией онкологии. Только квалифицированный специалист может поставить вам диагноз.
- Внезапная и беспричинная потеря веса;
- Появление шишки, опухоли в области шеи, подмышек, паха, груди, грудной клетки и т.д.
- Продолжительный кашель;
- Изменения внешнего вида родинок на теле, а также появление новых;
- Кровь в кале, моче или мокроте;
- Проблемы с мочеиспусканием, частые позывы в туалет;
- Непроходящая боль неизвестной причины, локализованная в любой области тела;
- Сильное потоотделение ночью;
- Проблемы с глотанием;
- Постоянная мучительная изжога.
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