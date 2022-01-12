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От изжоги до шишек на теле: названы 10 «безобидных» симптомов самых опасных видов рака

За последние 10 лет количество заболевших раком в России выросло почти на 23%. Это связано не только с ростом заболеваемости, но и с большей доступностью диагностики. К сожалению, из-за пандемии многие люди отказались от привычного чекапа, аргументируя это риском заразиться короновирусной инфекцией. Это привело к тому, что злокачественные образования диагностируются на поздних стадиях, когда шансов на выживание уже практически нет.