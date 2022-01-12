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От изжоги до шишек на теле: названы 10 «безобидных» симптомов самых опасных видов рака

За последние 10 лет количество заболевших раком в России выросло почти на 23%. Это связано не только с ростом заболеваемости, но и с большей доступностью диагностики. К сожалению, из-за пандемии многие люди отказались от привычного чекапа, аргументируя это риском заразиться короновирусной инфекцией. Это привело к тому, что злокачественные образования диагностируются на поздних стадиях, когда шансов на выживание уже практически нет.
От изжоги до шишек на теле: названы 10 «безобидных» симптомов самых опасных видов рака

Издание The Sun пишет, что рак поджелудочной железы в более 50% случаев выявляют уже в экстренных ситуациях. То же самое часто происходит и с раком мозга. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, видами рака с наименее благоприятным исходом являются рак лёгких, печени, головного мозга, пищевода, поджелудочной железы и желудка. Чаще всего их диагностируют на поздних стадиях, когда ситуация становится уже необратимой.

«В настоящее время эти виды рака трудно или невозможно лечить на поздней стадии, а времени от постановки диагноза до летального исхода обычно очень мало, по сравнению с видами рака с большей выживаемостью», отметила председатель рабочей группы по борьбе с самыми опасными видам рака Анна Джуэлл (Anna Jewell).

От изжоги до шишек на теле: названы 10 «безобидных» симптомов самых опасных видов рака

Фото: www.pexels.com

Специалисты советуют обратить внимание на следующий перечень симптомов. Отнеситесь к ним серьезно, но помните, что что их наличие не является 100% гарантией онкологии. Только квалифицированный специалист может поставить вам диагноз.

  • Внезапная и беспричинная потеря веса;
  • Появление шишки, опухоли в области шеи, подмышек, паха, груди, грудной клетки и т.д.
  • Продолжительный кашель;
  • Изменения внешнего вида родинок на теле, а также появление новых;
  • Кровь в кале, моче или мокроте;
  • Проблемы с мочеиспусканием, частые позывы в туалет;
  • Непроходящая боль неизвестной причины, локализованная в любой области тела;
  • Сильное потоотделение ночью;
  • Проблемы с глотанием;
  • Постоянная мучительная изжога.

Фото: Pexels

Источник: The Sun
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