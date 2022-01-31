От гормонального сбоя до инсульта: на какие заболевания указывает жир на животе

Большое количество жира в области живота, как ни странно, говорит об ожирении. В результате у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром, предупредила врач-диетолог.

Плюс к этому при избытке жировой массы в организме может развиваться ожирение отдельных органов, нарушая их работу. Этому подвержены печень, поджелудочная и сердце. «Ожирение сердца чаще всего приводит к стойкому хроническому повышению артериального давления, которое, в свою очередь, может привести к инфарктам и инсультам», — уточнила Ксения Селезнева.