От эндометриоза до миомы: 7 заболеваний, признаком которых считаются болезненные месячные

Второе заболевание – миома – незлокачественные новообразования, которые могут развиться в матке или вокруг нее. Они состоят из мышечной и фиброзной ткани и могут различаться по размеру. Большинство женщин даже не подозревают о них, потому что на начальном этапе они развиваются бессимптомно. Единственным их признаком могут быть тяжелые или болезненные месячные. Позднее, когда размеры миомы увеличиваются, появляется частая потребность в мочеиспускании, боли в пояснице и животе. Кроме того, сильные месячные могут быть в случае воспалительных заболеваний органов малого таза (инфекций репродуктивных органов, ЗППП, в частности, хламидиоза) и синдрома поликистозных яичников, от которого страдает каждая пятая женщина.

Также при болезненных менструациях стоит провериться на наличие стеноза шейки матки, также известного как закрытая шейка матки – это состояние, при котором отверстие шейки матки очень узкое или полностью закрытое. Это может быть как врожденная проблема, так и приобретенная – из-за менопаузы, рака или лучевой терапии. Шестое заболевание – аденомиоз, при котором эндометриоидная ткань внутренней оболочки матки расположена в нетипичном для нее месте – в толще мышечного слоя. Из-за этого часто возникают вздутие живота, болезненные спазмы и обильные месячные. И седьмой причиной дисменореи может стать внутриматочная спираль, которую отвергает организм женщины.

Фото: depositphotos

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