От дезинфекции до отказа от кондиционера для белья: что можно сделать дома, чтобы не заболеть коронавирусом

Как часто проводить дезинфекцию, зависит от того, сколько вам лет, сколько людей проживает в вашем дома и как часто вы все вместе используете общие предметы и поверхности. Строгих правил нет, но чем выше риск заболеть, тем чаще и тщательнее нужно это делать, также стоит учитывать, есть ли среди членов вашей семьи те, кто работает не дома. Дезинфицировать весь дом 7 дней в неделю нет необходимости, а вот дверные ручки, столы и раковины, выключатели света, пульты дистанционного управления, кнопку слива и сиденье унитаза – в общем все, к чему мы часто прикасаемся – надо протирать ежедневно.

Также эксперты советуют приобрести 4 важных чистящих средства, которые помогут защититься от вируса. Самое важное среди них – мыло. Оно разрушает на оболочку вируса, а пена поднимает его со всех поверхностей, после чего его легко смыть водой. Средство №2 – отбеливатель. В нем содержится гипохлорит натрия, который эффективно убивает вирус. Важно только не сразу его смывать с поверхностей, а оставлять на 10-15 минут. Третье – спирт. Он убивает любые вирусы всего за 30 секунд, разрушая их РНК. И последнее – чистящие салфетки с антисептиком.

Еще одна важная вещь, которую нужно делать регулярно – это проветривать помещения, в которых вы проводите время. Инфицированный человек каждый раз, когда кашляет или чихает, производит тысячи мельчайших капелек, содержащих вирус, а в воздухе он выживает до 3 часов. Просто открыв окно, вы можете существенно уменьшить или полностью удалить его концентрацию – это снизит риск заражения.

Также во время эпидемии очень важно стирать вещи, в которых вы ходите, чаще, чем обычно. И делать это надо при высоких температурах – так что о 30-градусной стирке стоит забыть, это не убьет вирус. Рассадником инфекции также могут стать полотенца – так что старайтесь менять их ежедневно. Эксперт Дейан Димитров заявил: «Температура нашего тела в среднем колеблется около 37 градусов, и это обеспечивает идеальные условия для процветания бактерий и вирусов. Это означает, что, если вы хотите побороть страшный коронавирус, температура стирки должна быть не меньше 60 градусов. Особенно важно стирать на высоких температурах кухонные и банные полотенца, перчатки, шарфы и детскую одежду».

Также эксперт отметил, что при стирке важно не перебарщивать с порошками и кондиционерами. При слишком большом количестве пены вирусам легче будет зацепиться за ткань. Вместо кондиционера для белья лучше использовать обычный уксус – он обладает мощным бактерицидным действием и творит чудеса в смягчении и освежении вещей. Достаточно добавить полстакана во время полоскания. А если вы переживаете о специфическом запахе, он рассеется во время стирки.

Если в вашем доме кто-то болеет, обязательно надо носить резиновые перчатки при контакте с ним и с вещами, к которым он прикасается.

Фото: depositphotos

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