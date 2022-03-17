От булочек до колбасок: какие привычные продукты провоцируют тромбоз

Тромбы нередко появляются у людей, предпочитающих углеводную или жирную пищу. Однако такой едой опасно увлекаться. Если не получается ее исключить, надо хотя бы разбавлять меню белком, клетчаткой, свежими овощами и фруктами.

«Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержатся в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах», — уточнила врач-кардиолог.

Также увеличивает риск возникновения тромбоза маргарин, обычно содержащийся в тесте для выпечки и готовых кондитерских изделиях. Данный компонент опасен тем, что содержит большое количество трансжиров, сгущающих кровь, пишет «Доктор Питер».

Отказаться стоит и от многими любимой копченой колбасы. В ней много «плохого» холестерина, который провоцирует образование бляшек, что со временем может привести к обсуждаемой патологии. «Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов. Поэтому их тоже стоит ограничить», — сообщила Ирина Яснова.

Кроме того, опасно ограничивать себя в еде, поскольку диеты в основном направлены на вывод лишней воды. В таком случае может начаться обезвоживание организма, что приведет к сгущению крови.