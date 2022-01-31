От боли в груди до папиллом: какие симптомы намекают на гормональный сбой

О гормонах, проблемах с ними и тревожными признаками рассказало онлайн-издание 7Sisters. “Зона ответственности” гормонов такая обширная, что туда входит и сон, и потребность в еде, и сексуальное желание, и метаболизм, и частота пульса и еще много чего еще. Дисбаланс приводит к иногда плачевным последствиям. Например, при гипотиреозе – недостатке гормонов щитовидной железы, могут возникнуть анемия, ломкость ногтей, непереносимость холода. При гипертиреозе – избытке гормонов щитовидки – появляются тахикардия, ускоренный метаболизм, болезненная худоба.

Первый и один из самых распространенных симптомов гормонального сбоя – нарушение менструального цикла. Средняя продолжительность цикла – 24-38 дней, сама менструация длится не более 8 дней. Стереотип о том, что болезненные месячные необходимо терпеть или «поскорее родить, тогда все пройдет», опасен, потому что сильный дискомфорт во время менструации может сигнализировать о заболевании.

Боль в груди. Молочная железа становится более чувствительной перед менструацией, но если дискомфорт длится несколько дней, локализуется в одном месте и даже ощущается покалыванием, следует проверить организм на гормональный сбой. Скорее всего, это связано с дисбалансом эстрогена и прогестерона – это женские гормоны, которые влияют на внешний вид и на развитие яйцеклетки. Иначе их называют гормон красоты и гормон беременности соответственно.

Повышенная растительность. Никто не может быть гладким и шелковистым, как модели из рекламы бритв. Но иногда волосы появляются там, где их совсем не хочется иметь. Например, на спине, груди, животе или лице. Современная косметология решит любую подобную ситуацию, предложив несколько вариантов на выбор. Но если результат вас не устраивает, а один из видов эпиляции не справляется с задачей, то самое время проверить уровень мужских половых гормонов.

Пигментация на теле. Есть пигментация после солнца, есть от акне, а есть из-за высокого уровня инсулина. Эти пятнышки не похожи на обычную пигментацию. Выглядят скорое так, словно вы где-то испачкались и находятся в складках кожи, на локтях или в паху. Это тревожный симптом инсулинорезистентности или ее перехода в сахарный диабет.

Папилломы. Или их еще называют кондиломы, аногенитальные бородавки, половые бородавки — это доброкачественные образования, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ). Если их количество постоянно увеличивается и вы устали прибегать к их удалению, то возможно, что у вас повышен инсулин. Инсулин считается гормоном роста, именно он и помогает папилломам появляться.