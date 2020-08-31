От боли до сыпи: 8 признаков рака груди, на которые надо обязательно обращать внимание
Как напомнило британское онлайн-издание The Sun, рак груди – одна из основных причин смерти молодых женщин в возрасте от 35 до 49 лет. Вот почему так важно, чтобы все представительницы прекрасного пола регулярно проводили самодиагностику и ходили к гинекологу. Причем проверять себя надо с юного возраста и приучать к этому своих дочерей. Благодаря этому вы лучше будете знать свою анатомию и, если что-то изменится, вы быстро это обнаружите и не замедлите обратиться к врачу.
Ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание: уплотнения в груди или подмышках или шишки; изменение ее размера, формы или странные ощущения; сыпь, покраснения, впадины или сморщенности на коже; сочащаяся жидкость из соска, если женщина не беременна или не кормит грудью; изменения соска, будто он провалился; боль в молочных железах; припухлость в подмышечных впадинах или вокруг ключиц или любые другие деформации. Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, не теряйте времени, обратитесь к терапевту. Выживаемость при ранней диагностике данного вида онкологии действительно очень хорошая. Если вовремя обнаружить его, он поддается лечению, причем наименее инвазивными методами.
Фото: pexels
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