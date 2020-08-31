От боли до сыпи: 8 признаков рака груди, на которые надо обязательно обращать внимание

Ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание: уплотнения в груди или подмышках или шишки; изменение ее размера, формы или странные ощущения; сыпь, покраснения, впадины или сморщенности на коже; сочащаяся жидкость из соска, если женщина не беременна или не кормит грудью; изменения соска, будто он провалился; боль в молочных железах; припухлость в подмышечных впадинах или вокруг ключиц или любые другие деформации. Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, не теряйте времени, обратитесь к терапевту. Выживаемость при ранней диагностике данного вида онкологии действительно очень хорошая. Если вовремя обнаружить его, он поддается лечению, причем наименее инвазивными методами.

Фото: pexels

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