От апатии до низкого либидо: главные признаки сбоя в работе щитовидной железы

Существует ряд симптомов, которые указывают на нарушения в работе органа. К ним относят появление зоба — шишки или опухоли на шее, которую можно заметить при глотании. Происходит это по причине дефицита йода, тогда щитовидная железа пытается извлечь его как можно больше из крови и начинает расти, чтобы усилить эту функцию.

Также заболевания щитовидки можно определить, если человек вдруг стал чувствовать себя уставшим, вялым и незаинтересованным ничем. Кром того, отмечаются проблемы с концентрацией, работоспособностью, сексуальным влечением, возможны нарушения сна, нервозность, раздражительность, повешенная тревожность, перепады настроения, учащенное сердцебиение и депрессия.

Вдобавок при пониженной активности щитовидки человека может бросать в холод и дрожь, а, наоборот, при гиперактивности органа люди потеют даже при комфортной температуре. Еще одним симптомом считается колебание веса. Когда щитовидка вырабатывает низкий уровень гормонов, это способствует медленному обмену веществ и увеличению веса. В другом случае производство гормонов в большем количестве, чем организм может переработать, ведет к уменьшению массы тела.

При пониженной активности органа могут наблюдаться запоры и газообразование, в то время как при повышенной часто встречаются спазмы в животе и диарея.

Выпадение волос характерно при любом нарушении щитовидки, тогда вместе с сухой кожей говорит о гипофункцию, а жирная кожа указывает на гиперфункцию.