Остеохондроз и не только: 3 болезни, которые нельзя запускать

Специалисты перечислили три болезни, когда заниматься самолечением точно не стоит. Это может быть опасно. В первую очередь, речь идет о дисбактериозе, которые многие считают попросту расстройством желудка. Пациенты скупают в аптеках средства для улучшения работы микрофлоры кишечника. Врачи обращают внимание на другое: дисбактериоз - не заболевание, а симптом, который может указывать на ряд проблем с желудком. В том числе воспалительного характера.

Еще одна болезнь, на которую многие до поры до времени не обращают внимание, это простатит. За хроническим простатитом могут скрываться заболевания мочеполовой системы. Именно на хронический простатит не принято обращать внимание: мужчина постоянно испытывает дискомфорт, но без острых болевых ощущений. Многим проще заняться самолечением, чем отправиться к врачу. Не стоит допускать подобную ошибку, ведь простатит может приобрести острую форму.

От остеохондроза мучаются годами: с болями в шее знакомы большинство офисных сотрудников. К врачу идут, только когда боль становится невыносимой. Мази, разумеется, не помогают. При этом боль в шее может сигнализировать о ряде других заболеваний, включая артроз, грыжу и даже онкологию.