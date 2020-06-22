Ослабленная лечением редкой формы рака крови 7-летняя девочка сумела справиться с коронавирусом

В ожидании донора Софи начала проходить очередной курс лечения, который должен остановить развитие болезни. Но и здесь девочку и ее родителей ждали неприятности: началась пандемия коронавируса, и малышка, ослабленная раком и химиотерапией, заразилась. По словам ее матери Эмили, после нескольких дней терапии лейкоза у Софи начались проблемы с дыханием, ее состояние резко ухудшилось: «После 6 дней нового лечения дыхание дочери настолько затруднилось, что врачам пришлось подключить ее к ИВЛ и ввести в медикаментозную кому, – пояснила она. – Врачи считают, что состояние Софи было связано с комбинированным действием коронавируса и препарата, используемого для лечения лейкемии. К счастью, на восьмой день ее начали будить и сняли с аппарата». В общей сложности девочка была без сознания в течение 5 недель, но смогла победить коронавирус. Сейчас Софи уже дышит самостоятельно и проходит реабилитацию после комы, но ее выздоровление идет очень медленно. Ей необходимо полностью восстановиться, прежде чем будет возможна пересадка стволовых клеток.

Фото: freepik

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