Ошибка ценою в жизнь: что нельзя делать переболевшим коронавирусом

Дело в том, что при заболевании COVID-19 иммунная система, легкие и сердце работают на пределе, отметила специалист. «Все силы брошены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время», — предупредила она в беседе с «РИА Новости».

В связи с этим преждевременный поход в спортивный зал и резкое увеличение физической активности после болезни чревато тем, что организм не справится с нагрузкой. Потому, когда человек выздоровел, необходимо начинать с обычных прогулок, увеличивая их продолжительность.

«Когда вы почувствуете, что организм готов, можно переходить на следующий уровень — быстрая ходьба или легкий бег. А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное — не навредить себе», — сообщила Фаллахи Нуржахан. По ее словам, тем, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать заниматься спортом можно исключительно после консультации врача.