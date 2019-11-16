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«Орлеанское чудо»: младенец, родившийся с внутримозговым кровоизлиянием, будучи при смерти, исцелился за ночь

8-месячного Карсона Койла из Нового Орлеана называют настоящим чудом. Уже в первые минуты после родов малыш не подавал признаков жизни и был переведен в отделение реанимации новорожденных. Врачи готовили родителей Карсона к тому, что мальчик не доживет до утра. Однако уже на следующий день ребенок проснулся абсолютно здоровым.

Мишель и Брэндон Койл всегда мечтали о детях. После неудачных попыток забеременеть и нескольких выкидышей, Мишель узнала, что ждет ребенка. Беременность протекала легко и без осложнений, пока за несколько недель до предполагаемой даты у Мишель не начались преждевременные роды. После нескольких часов потуг, малыш никак не рождался. Тогда врач решил использовать вакуумный экстрактор для выведения ребенка из родового канала. Появившись на свет, малыш практически не подавал признаков жизни и был экстренно переведен в отделение реанимации новорожденных. Поначалу врачи заверяли пару, что с мальчиком все будет в порядке. Однако по прошествии времени стало понятно, что ребенок находится на грани жизни и смерти.

Врачи сообщили Мишель, что Карсон перенес внутримозговое кровоизлияние и скорее всего не доживет до утра. Кровотечение могло быть вызвано недостатком кислорода, родовой травмой или использованием вакуумного экстракта, и грозило мальчику тяжелыми неврологическими нарушениями и задержкой развития. Карсону становилось все хуже и хуже. Его маленькое тельце раздуло с 2,5 до 3, 5 кг. Врачи советовали Мишель и Брэндону готовиться к самому худшему, так как Карсон однозначно не протянет до утра.

Как позже Мишель поделилась с телеканалом WWL-TV , им не оставалось ничего иного, кроме как сообщить родным о своем страшном горе и молиться за сына. Во время такой молитвы в палату зашел священнослужитель - волонтер по имени Деннис Уолдрон. Он вместе с родителями еще раз прочитал молитву и прикоснулся распятием к лобику малыша.

А то, что произошло дальше, иначе как чудом, не назовешь. Ко всеобщему изумлению, уже на следующий день Карсон начал самостоятельно дышать, а повторно проведенная МРТ показала полное отсутствие признаков кровоизлияния и повреждения мозга. После 14 дней пребывания в больнице малыша выписали домой.

Сегодня Карсону 8 месяцев и, по результатом всестороннего обследования, он абсолютно здоров. Команда лечащих врачей малыша до сих пор не может найти медицинское объяснение его неожиданному выздоровлению. Родители же Карсона уверены, что все дело в молитве. Такого же мнения придерживается и комиссия Католической церкви, которая находится в процессе официального признания исцеления малыша чудом, а священнослужителя, посетившего младенца в больнице - Святым.

Фото: Vostock-photo

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