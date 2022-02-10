Ориентальные диеты, хайкинг и другие ЗОЖ-тренды, к которым стоит присмотреться весной
После того, как весь мир оказался заперт в четырех стенах, люди начали больше ценить простые пешие прогулки. Они так полюбили ходить, что образовались даже подвиды этого вида физической активности! Например, обозреватель культуры Vogue Эмма Спектер описала свою как “одинокую прогулку на свежем воздухе без реальной цели и направления или ради какой-то задачи. Прогулка, как результат желания развеяться и оказаться среди живых людей после года изоляции, когда невозможно провести в квартире еще хотя бы секунду”.
Старший директор Apple по фитнес-технологиям Джей Бланик прокомментировал этот тренд статистикой. Цифры показывают, что согласно опросу Rockport, 53% из нас ежедневно проходят на 1-5 километров больше по сравнению со статистикой до пандемии. Держим темп, господа!
После перенесенного коронавируса многие пациенты жаловались на апатию, тревогу, подавленность и даже депрессию. Специалисты подтвердили, что после перенесенной болезни страдает не только иммунитет, но и психологическое состояние человека. Это тоже дало своеобразный толчок для нового взгляда на психоделики. В США ранее подпольные галлюциногены, среди которых кетамин, ЛСД, МДМА и псилоцибин, изучают для возможности использования веществ для лечения проблем с психическим здоровьем, таких как тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Культура восприятия психоделиков меняется, что позволяет их использовать чаще.
Гаджеты для самопроверки показателей здоровья больше не вызывают смех и улыбку. Теперь все жадно скупают пульсоксиметр и ждут часы с измерением уровня кислорода в крови. Люди хотят быть уверены в том, что с ними происходит. И знать, когда их организм нуждается в поддержке. Если раньше такие смарт-гаджеты были единичным случаем у фанатиков, то теперь их популярность растет с каждым днем, а функционал становится обширнее.
В самом начале статьи упомянуты некоторые тренды в питании. Если вы думаете, что питаетесь обычно и ограничиваете себя лишь в количестве потребления молочных продуктов, то и для этого есть название! Флекситарианство (сочетание английского flexible – “гибкий” и “вегетарианство”) и редуцериан – оба слова означают меньшее употребление продуктов животного происхождения.
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