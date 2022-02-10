Ориентальные диеты, хайкинг и другие ЗОЖ-тренды, к которым стоит присмотреться весной

Старший директор Apple по фитнес-технологиям Джей Бланик прокомментировал этот тренд статистикой. Цифры показывают, что согласно опросу Rockport, 53% из нас ежедневно проходят на 1-5 километров больше по сравнению со статистикой до пандемии. Держим темп, господа!

После перенесенного коронавируса многие пациенты жаловались на апатию, тревогу, подавленность и даже депрессию. Специалисты подтвердили, что после перенесенной болезни страдает не только иммунитет, но и психологическое состояние человека. Это тоже дало своеобразный толчок для нового взгляда на психоделики. В США ранее подпольные галлюциногены, среди которых кетамин, ЛСД, МДМА и псилоцибин, изучают для возможности использования веществ для лечения проблем с психическим здоровьем, таких как тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Культура восприятия психоделиков меняется, что позволяет их использовать чаще.