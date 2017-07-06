Так утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Миру грозит эпидемия гонореи, которая больше не поддается лечению антибиотиками. Тут совпали сразу несколько факторов: при оральном сексе (который в наше время практикуется весьма широко), люди гораздо реже, чем при генитальном, пользуются презервативами — и потому инфекция беспрепятственно распространяется.

Гонорея, которую на протяжении долгого времени успешно лечили с помощью антибиотиков, в последнее время становится все менее восприимчивой к этим препаратам. Люди часто занимаются самолечением, еще чаще бросают терапию при исчезновении симптомов, в результате формируются штаммы бактерий, устойчивых ко всем уже существующим медикаментам.

Оральный секс без презерватива во всем мире привел к распространению суперинфекции, лекарство от которой еще не придумано, сообщает BBC. Уже зафиксированы случаи заболевания в Японии, Франции и Испании.

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