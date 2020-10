Опухоль в мозге 7 лет страдающей от головных болей женщины оказалась личинками червей

Австралийке назначили магнитно-резонансную томографию, которая показала новообразование. Медики приняли его за раковую опухоль и назначили срочную операцию по ее удалению. Вырезанный сгусток специалисты оправили на гистологию, которая показала, что на самом деле это не онкология, а киста, полная личинок ленточного червя. После извлечения паразитов женщина больше не нуждалась ни в химио- ни в лучевой терапии. Обычно подобные случаи бывают у иммигрантов или путешественников, вернувшихся из Африки, Азии или Латинской Америки. Однако удивительно, что пациентка до этого никогда не выезжала за границу и заразилась на территории Австралии, чего раньше никогда не было. Где это произошло, неизвестно, так как женщина работала баристой и имела минимальные шансы заразиться. Специалисты пришли к выводу, что она случайно проглотила яйца червя, которые выпустил носитель паразита.

Этот случай описан в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Данное заболевание известно как нейроцистицеркоз. Оно чрезвычайно редкое и опасное, так как вызывает неврологические симптомы, вплоть до эпилепсии. Примечателен факт, что личинки ленточных червей в принципе практически никогда не попадают в мозг, они предпочитают жить внутри кишечника, где развиваются до достаточно крупных размеров.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!