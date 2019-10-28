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Опухоль в груди 47-летней женщины разрослась до размера баскетбольного мяча после двух лет лечения травами

Женщина вызвала у видавших виды врачей настоящий шок и недоумение, когда наконец-то решила прибегнуть к услугам традиционной медицины после двух лет лечения травами. В надежде на излечение народными методами, она запустила опухоль груди до такой степени, что та разрослась до размеров баскетбольного мяча и перестала помещаться с бюстгальтер.

47-летняя жительница Китая по имени Цзян, фамилия женщины не разглашается по этическим соображениям, узнав о своей опухоли, на протяжении двух лет отказывалась от наблюдения у врачей, предпочитая вместо этого лечиться мазями и травами. Неизвестно, что именно сподвигло женщину заняться самолечением, однако, вместо волшебного исцеления, она чуть было не лишилась груди.
Лечащий врач женщины, Ву Джан, рассказал китайскому изданию AsiaWire, что сразу понял, что-то пошло не так в ту минуту , когда пациентка вошла в его кабинет, буквально внося на руках свою левую грудь - такой огромной и тяжелой была ее опухоль.

Из-за своего гигантского размера, опухоль доставляла женщине не только физический дискомфорт, но и поглощала огромное количество поступающих в ее организм питательных веществ, в какой-то момент приведя Цзян к анемии и истощению.

Женщине была показана срочная операция, промедли она еще немного, и опухоль могла бы лопнуть, прорвав при этом кожу. Тогда о сохранении груди не могло бы быть и речи. На удаление новообразования врачам понадобилось около 5 часов. К счастью для женщины, опухоль оказалась доброкачественной.

После этого случая доктор Джан и его команда призывают своих пациентов не заниматься самолечением и обращаться к врачам традиционной медицины как можно быстрее. Любое промедление может приводить к серьезной физической травме и осложнениям до, во время и после операции.

Фото: Vostock-photo

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