Опухоль мозга размером с мяч для гольфа не помешала девушке устроить свадьбу мечты

Все мы знаем, что жизнь — это черные и белые полосы, но порой, чтобы выйти из затянувшейся темноты, мало одного желания — нужно прикладывать усилия, чтобы сделать шаг, который вновь вернет свет и радость в размеренные будни. 24-летняя Кристина Андерсон знает это не понаслышке: в течение целого года она испытывала сильные головокружения, пока однажды в мае, во время подготовки к свадьбе, у нее не нарушалась координация движений и не началась рвота. Сначала она считала, что дело в низком уровне сахара в крови, но, как передает британское издание Daily Mail, ей становилось все хуже — грешить на сахар больше не получалось.

Подготовка к торжественному событию отложилась — началась череда обследований, в числе которых оказалась и компьютерная томография. Тогда же врачи и диагностировали гемангиобластому, доброкачественную опухоль размером с мяч для гольфа, который давил на мозг — отсюда и возникали боли и все сопутствующие симптомы болезни. Кристина Андерсен не опустила руки — она помнила, что на 10 августа у нее запланирована свадьба, а это значит, что никаких вариантов, кроме полного выздоровления к этой дате, у нее нет.

До сих пор неизвестно, что именно спровоцировало болезнь, однако уже через 5 дней после установления диагноза, Кристина легла под нож на восьмичасовую операцию. Единственное, что ее беспокоило — волосы, которые захотят отрезать, а это значило бы, что красоты с волосами на свадьбу не сделать.