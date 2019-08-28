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Опухоль мозга размером с мяч для гольфа не помешала девушке устроить свадьбу мечты

24-летняя Кристина Андерсон отказалась от ходунков в торжественный день, потому что хотела пройти к алтарю самостоятельно.

Все мы знаем, что жизнь — это черные и белые полосы, но порой, чтобы выйти из затянувшейся темноты, мало одного желания — нужно прикладывать усилия, чтобы сделать шаг, который вновь вернет свет и радость в размеренные будни. 24-летняя Кристина Андерсон знает это не понаслышке: в течение целого года она испытывала сильные головокружения, пока однажды в мае, во время подготовки к свадьбе, у нее не нарушалась координация движений и не началась рвота. Сначала она считала, что дело в низком уровне сахара в крови, но, как передает британское издание Daily Mail, ей становилось все хуже — грешить на сахар больше не получалось.

Подготовка к торжественному событию отложилась — началась череда обследований, в числе которых оказалась и компьютерная томография. Тогда же врачи и диагностировали гемангиобластому, доброкачественную опухоль размером с мяч для гольфа, который давил на мозг — отсюда и возникали боли и все сопутствующие симптомы болезни. Кристина Андерсен не опустила руки — она помнила, что на 10 августа у нее запланирована свадьба, а это значит, что никаких вариантов, кроме полного выздоровления к этой дате, у нее нет.

До сих пор неизвестно, что именно спровоцировало болезнь, однако уже через 5 дней после установления диагноза, Кристина легла под нож на восьмичасовую операцию. Единственное, что ее беспокоило — волосы, которые захотят отрезать, а это значило бы, что красоты с волосами на свадьбу не сделать.

Однако врачам удалось обойтись почти без потерь: красивая пышная прическа скрыла место шрама и отсутствие локонов, а ходунки, которые ей настоятельно рекомендовали не отставлять далеко, в день свадьбы были убраны в комнату — Кристина справлялась со всем своими силами.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos