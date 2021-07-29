Опровергнуты распространенные мнения антипрививочников против вакцин от COVID-19
Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медчасти Инесса Борищук вместе с «Российской газетой» ответили на распространенные аргументы противников вакцинации.
Сегодня обсуждаются нередкие случаи заражения коронавирусом даже среди привитых, тогда люди берутся утверждать, что вакцина не работает. С данным суждением специалисты не согласны, так как вакцинация не 100% защита от заражения COVID-19, она снижает риск тяжелого течения болезни. Потому врачи согласны с другим аргументом, что никакая вакцина не защищает на 100%. «Зато тех, кто "откладывал на потом, думал, сомневался", полные палаты и реанимации. Спрашиваю их: "Почему не прививались?" Ответ классический: "Если б мы знали!"», — сообщила Инесса Борищук.
Кроме того, многие верят, что возможно заразиться от прививки. Известны случаи, когда человек заболел через несколько дней после введенного лекарства. Однако, по словам медиков, проявления COVID-19 не проявятся за три дня, а это значит, что инфицирование произошло гораздо раньше. Иммунитет формируется спустя 45 дней с момента прививки первым компонентом вакцины.
Одним из самых распространенных мнений считается, что вакцина создана в рекордно короткие сроки, она не изучена, не исключены тяжелые последствия. На данное заблуждение ответил Владимир Хабудаев: «Знаете, семь лет назад, когда появилась вакцина от Эболы, тоже были такие разговоры. Ее, кстати, сделали в России за те же полтора года. И благодаря этой вакцине и противоэпидемическим мероприятиям вспышка Эболы была локализована».
Также отметили, что вакцина не навредит репродуктивной функции и людям с хроническими заболеваниями, а наоборот способна предотвратить возможные осложнения.
Фото: freepik.com
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