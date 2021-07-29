Опровергнуты распространенные мнения антипрививочников против вакцин от COVID-19

Кроме того, многие верят, что возможно заразиться от прививки. Известны случаи, когда человек заболел через несколько дней после введенного лекарства. Однако, по словам медиков, проявления COVID-19 не проявятся за три дня, а это значит, что инфицирование произошло гораздо раньше. Иммунитет формируется спустя 45 дней с момента прививки первым компонентом вакцины.

Одним из самых распространенных мнений считается, что вакцина создана в рекордно короткие сроки, она не изучена, не исключены тяжелые последствия. На данное заблуждение ответил Владимир Хабудаев: «Знаете, семь лет назад, когда появилась вакцина от Эболы, тоже были такие разговоры. Ее, кстати, сделали в России за те же полтора года. И благодаря этой вакцине и противоэпидемическим мероприятиям вспышка Эболы была локализована».

Также отметили, что вакцина не навредит репродуктивной функции и людям с хроническими заболеваниями, а наоборот способна предотвратить возможные осложнения.