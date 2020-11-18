Определены 20 симптомов коронавируса, которые долго сохраняются после выздоровления
Как сообщает онлайн-портал «Медик форум» со ссылкой на экспертов CDC, подобные проблемы с самочувствием могут наблюдаться даже у тех больных, кто переболел ковидом бессимптомно или в легкой форме. Среди наиболее часто встречающихся долгосрочных симптомов выделяют одышку, боль в груди и суставах, повышенную утомляемость. Менее распространенные, все же зарегистрированные признаки: боль в мышцах и мигрень, спутанность сознания и затрудненная умственная деятельность, депрессия, учащенное сердцебиение, периодически возникающая лихорадка, бессонница, внезапное облысение, воспаление сердечной мышцы, острое повреждение почек, перепады настроения, сложности с определением вкуса и запаха, сыпь, беспричинные перепады настроения, нарушение работы легких.
«Хотя большинство людей с COVID-19 выздоравливают и возвращаются к нормальному состоянию здоровья за определенный срок, у некоторых пациентов симптомы коронавирусной инфекции могут длиться в течение недель или даже месяцев после того, как их объявляют выздоровевшими», — констатируют врачи.
Напомним, что эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему остается стабильно сложной. ВОЗ за неделю с 8 по 15 ноября 2020 года зарегистрировала рекордный прирост числа зараженных — 4 миллиона человек. Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превысило отметку в 55,6 миллиона человек, из них 11,4 миллиона пришлись на США, которые лидируют в печальном рейтинге распространения инфекции. На втором месте — Индия с 8,9 миллионами, на третьем — Бразилия с 5,9 миллионами, на четвертом — Франция с более чем 2 миллионами, замыкает топ-5 Россия с 1,9 миллионами. За последние сутки в нашей стране выявлено 20 985 инфицированных, что немного ниже, чем за последние несколько дней, однако о положительной динамике говорить явно преждевременно.
Фото: pixabay
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