Определены 20 симптомов коронавируса, которые долго сохраняются после выздоровления

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему остается стабильно сложной. ВОЗ за неделю с 8 по 15 ноября 2020 года зарегистрировала рекордный прирост числа зараженных — 4 миллиона человек. Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превысило отметку в 55,6 миллиона человек, из них 11,4 миллиона пришлись на США, которые лидируют в печальном рейтинге распространения инфекции. На втором месте — Индия с 8,9 миллионами, на третьем — Бразилия с 5,9 миллионами, на четвертом — Франция с более чем 2 миллионами, замыкает топ-5 Россия с 1,9 миллионами. За последние сутки в нашей стране выявлено 20 985 инфицированных, что немного ниже, чем за последние несколько дней, однако о положительной динамике говорить явно преждевременно.

Фото: pixabay

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