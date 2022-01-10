Определен самый опасный для планеты предмет – и он есть почти в каждом доме

Группа исследователей провела опрос, в результате которого было выяснено, что британцы хранят свыше 50 миллионов литров остатков краски. Этого бы хватило, чтобы перекрасить 2 300 раз Тауэрский мост. Хуже всего дела обстоят с остатками краски – их выбрасывают на свалки или сжигают. Лишь 2 процента подвергаются переработке и повторному использованию.

Спрос на покрытия возрос с началом пандемии Covid19. Все оказались заперты в своих домах, поэтому желание улучшить свое жилье стало поголовным. Обновление и обустройство дома – одно из самых распространенных хобби во время карантина. О количествах излишек по всему миру сложно представить.

Ученые советуют покупать меньше краски, чтобы избежать остатков. Если же они все-таки образуются, лучше позаботиться об их переработке или отдать нуждающимся.