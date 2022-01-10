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Определен самый опасный для планеты предмет – и он есть почти в каждом доме

Острые предметы, холодное оружие, концентрированные кислоты, термоядерные средства для уборки, порошки для чистки труб, ненадежные электроприборы – все это можно найти в обычной квартире современного человека. Они могут представлять опасность для членов семьи, которая проживает в этом помещении, однако есть в вашем жилище и предметы, опасные для целой планеты. И вы удивитесь, это не пластик и все, что из него сделано.
Определен самый опасный для планеты предмет – и он есть почти в каждом доме

Ученые Королевского химического общества назвали то, что может нанести вред Земле. Как сообщает Independent, это открытые банки с краской. Специалисты считают, что содержащиеся в краске полимеры наносят такой же вред планете, как и полиэтиленовые пакеты. Долгое время они остаются на поверхности Земли и загрязняют атмосферу. Кроме того, полимеры могут проникать в систему водоснабжения и пищу. Что явно имеет отрицательный эффект для человечества.

Определен самый опасный для планеты предмет – и он есть почти в каждом доме

Фото: www.pexels.com

Группа исследователей провела опрос, в результате которого было выяснено, что британцы хранят свыше 50 миллионов литров остатков краски. Этого бы хватило, чтобы перекрасить 2 300 раз Тауэрский мост. Хуже всего дела обстоят с остатками краски – их выбрасывают на свалки или сжигают. Лишь 2 процента подвергаются переработке и повторному использованию.

Спрос на покрытия возрос с началом пандемии Covid19. Все оказались заперты в своих домах, поэтому желание улучшить свое жилье стало поголовным. Обновление и обустройство дома – одно из самых распространенных хобби во время карантина. О количествах излишек по всему миру сложно представить.

Ученые советуют покупать меньше краски, чтобы избежать остатков. Если же они все-таки образуются, лучше позаботиться об их переработке или отдать нуждающимся.

Тауэрский мост, Лондон

Тауэрский мост, Лондон

Фото: https://www.instagram.com/linakivaka/

Ученые советуют покупать меньше краски, чтобы избежать остатков. Если же они все-таки образуются, лучше позаботиться об их переработке или отдать нуждающимся.

Фото: Pexels

Источник: Independent
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