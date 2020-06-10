Определен период, когда инфицированные коронавирусом люди особенно заразны

При этом эпидемиолог напомнила о том, что заразиться от людей, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, крайне сложно, так как передача вируса происходит воздушно-капельным путем. Также эксперты заявили, что на свежем воздухе COVID-19 гораздо сложнее, чем в закрытом помещении, потому посещение террас ресторанов, которые должны скоро открыться, вполне безопасно при соблюдении социальной дистанции. Напомним, по состоянию на 10 июля в России зафиксировано минимальное за прошедшие 2 месяца количество выявленных случаев заражения за сутки – 8404. Общее число заболевших за все время пандемии в стране вплотную приблизилось к полумиллиону (493 657 заболевших). Всего за это время было проведено более 13,5 миллионов тестов, случаев выздоровления зафиксировано 252 783, умерли 6358 человек.

Фото: depositphotos

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