Опасные вещества в шампунях и бутилированной воде могут привести к диабету и ожирению

Автор исследования — профессор Милица Меди Стояноска (Сербия) — представила результаты на ежегодной встрече Европейского общества эндокринологов в Лионе, сообщает британское издание Daily Mail.

Чтобы лучше понять, как химические вещества влияют на самочувствие человека, исследователи измерили уровень содержания фталатов в моче 305 человек. У тех, у кого в моче было повышенное содержание фталатов, исследователи обнаружили также повышение триглицеридов в крови и уровня гормонов печени.

В целом результаты исследования предполагают, что фталаты вызывают «токсическое повреждение печени», а также изменяют обмен веществ, повышая риск ожирения и диабета.

Выступление профессора Стояноска подверглось критике коллег, которые отметили, что для таких выводов данных пока недостаточно, требуется продолжить исследования.

Однако опасения по поводу безопасности фталалатов нарастают давно: три фталата уже запрещены в игрушках, произведенных в ЕС.