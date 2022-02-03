Опасные вафли и колбаса: диетолог перечислила продукты — провокаторы инфаркта

Диетолог добавила, что одним из распространенных факторов риска инфаркта является повышенное артериальное давление. Чтобы не нагружать организм еще сильнее и не усугублять имеющиеся показатели, стоит воздержаться от употребления соли.

Другим недружелюбным для организма продуктом стал кофеин. О его вреде на здоровье есть даже исследования. Людям с показателями артериального давления выше нормы следует воздержаться от напитков, где он содержится.

Неожиданно список пополнился любимым многими лакомством — вафлями. Наталья Круглова объясняет это тем, что вафли — тот продукт, который в некоторых случаях может содержать трансжиры. Это тоже предрасполагающий фактор к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Диетолог напомнила, что не существует продукта, который за одно применение доведет до инфаркта. Его бы просто не было на полках супермаркетов. Но в далекой перспективе стоит присмотреться к еде, о которой написано выше. Из хорошего в ней только вкус, который вам нравится.