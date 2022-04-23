Кардиолог рассказал о поцелуях, которые могут довести до тромбоза

К счастью, подобные поцелуи в губы к таким последствиям не приводят, отметил кардиолог. «Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам. Но сказать, что они фатальные — нельзя. Диаметр вен губ и десен не позволяет отрываться этим тромбам. Поцелуи приводят только к хорошему. Чем больше люди целуются, тем больше вырабатывается гормонов удовольствие и счастья», — подчеркнул врач в интервью URA.RU.

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