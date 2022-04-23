Кардиолог рассказал о поцелуях, которые могут довести до тромбоза
При поцелуе взасос могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Особенно опасны засосы в области яремной вены.
«Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены, это представляет опасность. Эти вены поверхностны, крупные, большого диаметра. При поцелуе в засос, действительно, могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Они могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным», — сообщил Владимир Хорошев.
К счастью, подобные поцелуи в губы к таким последствиям не приводят, отметил кардиолог. «Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам. Но сказать, что они фатальные — нельзя. Диаметр вен губ и десен не позволяет отрываться этим тромбам. Поцелуи приводят только к хорошему. Чем больше люди целуются, тем больше вырабатывается гормонов удовольствие и счастья», — подчеркнул врач в интервью URA.RU.
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