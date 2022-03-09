Опасно для здоровья: кому противопоказан спорт в борьбе со стрессом
В первую очередь стоит с осторожностью относиться к такому способу снятия стресса людям с варикозной болезнью. Им не рекомендуются силовые тренировки, в частности упражнения, выполняющиеся стоя, с весом более 5 килограммов. «Иначе происходит повышение венозного давления на органы брюшной полости, а именно в животе у нас расположена нижняя полая вена, куда впадают в принципе все вены ног. В этом случае повышение давления усиливает развитие варикозной болезни», — предупредил врач. Тогда Авакян посоветовал работать с собственным весом, но лучше выбирать кардиотренировки, например, бег, велосипед и плавание, а в домашних условиях прыжки на месте.
Плюс к этому заниматься спортом следует осторожно и тем, кто недавно переболел коронавирусом. По словам хирурга-флеболога, у многих людей при постковидном синдроме наблюдается тромбоз вен, особенно кто не проходил антикоагулянтную терапию. «В этом случае стоит сначала обратиться к врачу, выполнить УЗИ вен, и уже затем при отсутствии противопоказаний можно начинать заниматься спортом», — заключил Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.
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