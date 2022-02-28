Опасно для здоровья: кому стоит отказаться от блинов

В первую группу риска входят люди с проблемами ЖКТ вроде панкреатита, считает диетолог Ирина Писарева. «Блины и любая мучная продукция достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — заявила врач.

В составе десерта много сахара, потому он имеет высокий гликемический индекс. А значит, противопоказан людям с диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину. Также он не рекомендуется при ожирении, лишнем весе и метаболическом синдроме.