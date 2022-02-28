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Опасно для здоровья: кому стоит отказаться от блинов

Сегодня началась масленичная неделя. Многие хозяйки уже начали печь блины для своей семьи. Однако традиционное лакомство вредно для нескольких категорий людей, которым лучше отказаться от данного блюда или хотя бы ограничить его потребление.
Опасно для здоровья: кому стоит отказаться от блинов

В первую группу риска входят люди с проблемами ЖКТ вроде панкреатита, считает диетолог Ирина Писарева. «Блины и любая мучная продукция достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — заявила врач.

В составе десерта много сахара, потому он имеет высокий гликемический индекс. А значит, противопоказан людям с диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину. Также он не рекомендуется при ожирении, лишнем весе и метаболическом синдроме.

«Во время масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день. Эта пища очень тяжелая и калорийная. Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы. Это не навредит организму», — заключила Писарева. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Фото: freepik.com

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