Опасно для здоровья: кому стоит отказаться от блинов
В первую группу риска входят люди с проблемами ЖКТ вроде панкреатита, считает диетолог Ирина Писарева. «Блины и любая мучная продукция достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — заявила врач.
В составе десерта много сахара, потому он имеет высокий гликемический индекс. А значит, противопоказан людям с диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину. Также он не рекомендуется при ожирении, лишнем весе и метаболическом синдроме.
«Во время масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день. Эта пища очень тяжелая и калорийная. Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы. Это не навредит организму», — заключила Писарева. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
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