Опаснее сахара: почему стоит избегать обилия фруктозы в рационе

Что это значит? Фруктоза попадает прямиком в печень — один из самых нагруженных органов нашего тела, где и происходит расщепление. Более того, лишь небольшая часть фруктозы превращается в глюкозу, а все остальное формируется в жир. Что же касается инсулина, то отсутствие реакции выливается в проблемы с пищевым поведением. Организм перестает чувствовать насыщение, не контролирует количество съеденного.

Фруктоза содержится во фруктах. Их тоже не есть? Суточная норма фруктозы для здорового человека составляет порядка 30-40 г. Такое количество сопоставимо с 200 г шоколада, 80 г меда или пятью яблоками. Кукурузный сироп, сироп агавы, мед, финики, виноград — рекордсмены по содержанию фруктозы. Фрукты и овощи полностью исключать из рациона не нужно, но следить за количеством съеденной черешни стоит. Ограничьтесь горстью, а не ведром. Печень скажет вам спасибо.