Онколог рассказала о способах выявления рака кожи на ранних стадиях

В первую очередь внимание следует уделить форме, цвету и размеру родинок. Об этом в интервью телеканалу «360» сообщила кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова.

Существует способ, с помощью которого можно проводить самостоятельную диагностику. В таком случае надо сравнить две половинки родинки: одна должна быть похожа на другую с равномерными краями. Однако если вы заметили различия, стоит обратиться за медицинской помощью. Помимо этого, обращать внимание важно не только на форму, но и на цвет: «Если вы видите, что цвет родинки начинает меняться — с одной стороны более светлая, а с другой более темная. В этом случае тоже необходимо обратиться ко врачу», — объяснила доктор Добрецова.

Также определить меланому позволит размер родинки. В начале наблюдений измерьте ее диаметр. Поводом для беспокойства станет показатель, превышающий 6 миллиметров, тогда и потребуется помощь специалистов.