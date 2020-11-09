Онколог назвал основную причину появления рака кишечника у здоровых людей

В зависимости от того, где начинается развиваться данный вид онкологического заболевания, его называют раком толстой или прямой кишки. Симптомы, которые нельзя игнорировать ни в коем случае: кровь в стуле, сильные боли в брюшной полости, вздутие живота (без видимых на то причин), запоры или, напротив, поносы, ощущение горечи или металлического привкуса во рту. Кроме того, данное заболевание сопровождается нарушением менструального цикла у женщин, стремительным похудением, головокружением, тахикардией и усталостью.

Нельзя однозначно сказать, чем именно может быть вызвано появление рака кишечника, однако онколог выделил несколько факторов, которые могут его спровоцировать, передает издание infox.ru. К основным причинам относятся: обилие мяса или продуктов, подверженных химической и прочей обработке в меню, отсутствие продуктов, содержащих клетчатку, злоупотребление консервами и фастфудом, наличие избыточного веса или ожирения, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность, хронические заболевания кишечника или регулярные воспалительные процессы.

Чтобы вовремя выявить данную патологию, необходимо сдавать фекальный оккультный анализ крови или провести колоноскопию с биопсией. Стоит помнить, что чем раньше удалось обнаружить болезнь, тем больше вероятность того, что недуг можно будет победить. Поэтому если вы обнаружили у себя похожие симптомы, то не занимайтесь самолечением, а сразу же обращайтесь к врачу, чтобы выяснить точный диагноз и подобрать подходящий метод лечения.