«Они спасли мне жизнь»: любимые овчарки помогли женщине обнаружить тяжелую болезнь

65-летняя Линда Манкли не устает благодарить своих немецких овчарок Беа и Энию, которые помогли ей обнаружить серьезные проблемы со здоровьем и вовремя обратиться к врачу. А началось все с того, что псы стали постоянно обнюхивать хозяйку в районе груди. Собаки вели себя подозрительно, будто намекая - что-то не в порядке. Раньше любимцы так себя не вели, потому Линда задумалась.

Подозрения оказались не напрасными. Обратившись в больницу, Манкли узнала свой диагноз: рак молочной железы. Болезнь удалось диагностировать на начальной стадии, когда она хорошо поддается лечению.

Женщине назначили серию курсов химиотерапии. Собаки по-прежнему не отходили от хозяйки. По словам Линды, их безмолвная поддержка помогла ей побороть страшный диагноз. «Когда Беа и Эния перестали меня обнюхивать, я поняла, что химиотерапия прошла удачно. Они спасли мне жизнь», — вспоминает Манкли в интервью Daily Star.

Женщина и ее лечащий врач рекомендуют всем владельцам домашних животных внимательней относиться к сигналам, которые подают ваши питомцы. Их беспокойное поведение, возможно, намекает вам на проблемы.

Линда добавляет, что помимо собак, ее также поддерживает любящий муж.