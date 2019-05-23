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«Она всю ночь царапала себе кожу»: 9-летней девочке с экземой помогло участие в научном эксперименте

Мать девочки с тяжелой экземой отчаялась помочь своему ребенку и решилась на участие в научном исследовании: ученые решили проверить, поможет ли в таком случае химиотерапия, которую обычно используют при лечении рака.

Хонор Клее из Уитни (графство Оксфордшир, Великобритания) сейчас 9 лет. В возрасте 4 недель ей поставили диагноз экзема, сообщает британское издание Daily Mail. Это заболевание, когда кожа становится сухой, потрескавшейся, зудит, краснеет и сочится лимфой, а при сильных расчесах — кровью.

Сначала экзему Хонор лечили стероидами, но в какой-то момент они перестали помогать. Ее мать Лаура Клее рассказывает: «Ей было так плохо, что она не могла есть, потому что у нее была экзема у нее во рту, поэтому было очень больно растягивать рот. Она всю ночь царапала себе кожу, а на утро простыни были в крови».

Отчаянно пытаясь найти лекарство для своей дочери, Лаура согласилась, чтобы Хонор приняла участие в исследовании Национальной службы здравоохранения (NHS) в Оксфордской больнице Черчилля.

В исследовании по тяжелой атопической экземе сравнивались два препарата — метотрексат и циклоспорин, чтобы определить, какое из них лучше всего подходит для лечения тяжелой экземы у детей. Метотрексат обычно используется для лечения рака шеи, легких и молочной железы, но NHS рассматривает, как более низкая доза может помочь пациентам с состоянием кожи.

Исследование, которое было закрыто в феврале, было проведено Королевским колледжем в Лондоне и финансировалось Национальным институтом исследований в области здравоохранения.

«Ранее нам предлагали метотрексат, однако я отказалась от него, поскольку мысль о чем-то, подавляющем ее иммунную систему, беспокоила меня. Но тот факт, что это предлагалось как часть испытания, означал, что за ним тщательно следили, поэтому я была счастлива, что она попала в очень хорошие руки», — объяснила мать.

Уже через три месяца экзема Хонор начала отступать. Метотрексат не может вылечить экзему, но он может значительно улучшить его тяжесть. Хонор приняла участие в исследовании в апреле 2017 года и получила метотрексат, который она все еще использует, несмотря на завершение испытания в январе 2018 года.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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