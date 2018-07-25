«Она нежный цветочек — уже не говорит и никого не узнает»: дочь рассказала о состоянии 75-летней Маргариты Тереховой

Для многих поклонников не секрет, что Маргарита Терехова давно страдает от тяжелого недуга — у нее развилась болезнь Альцгеймера. К сожалению, ее состояние за последние несколько лет ухудшилось. Об этом рассказала дочь актрисы Анна Терехова в студии шоу «Судьба человека».
«Моя мамочка стала такой маленькой девочкой, совершенно нежным цветочком, которому нужен уход и забота. Я даже рада, что она не понимает, что происходит. Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам», — призналась Анна.
Напомним, у Маргариты Борисовны есть также сын Александр, который женат на экс-участнице «ВИА Гры» Татьяне Найник. Три года назад у пары родилась дочка, и Терехова с удовольствием нянчила внучку. Но сейчас родные только часто навещают Маргариту Борисовну, обеспечив ей лучший уход.
Фото: Genrietta Peryan, Yulia Kapishnikova, Ekaterina Tsvetkova, Konstantin Kokoshkin, Anatoly Lomokhov, Razhden Gamezardashvili, Gennadii Usoev, Igor Primak / Global Look Press
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