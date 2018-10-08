«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери

В недавнем выпуске передачи «Ты не поверишь!» Любовь решила подробнее рассказать о том, что случилось с ее дочкой: «Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три нижних зуба ушли на три миллиметра вниз — их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс. Сейчас у нее нет двух верхних зубов и трех нижних. Из-за перелома она даже не может открывать рот, не может есть нормальную пищу! Только жидкую, перетертую».

Выяснилось, что сразу после перелома Татьяне сделали операцию, но неудачно, и Любовь срочно перевезла девушку в Швейцарию, где она легла в клинику. Хирурги-стоматологи подтвердили: дочери Успенской необходимо наращивать кости и вставлять импланты. Это обойдется певице в круглую сумму — более 7 миллионов рублей. Но Успенская не отчаивается и утверждает, что сделает все, чтобы вернуть своей Тане красивую белозубую улыбку.

Фото и видео: Instagram