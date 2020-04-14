Он вернулся! Анатолий Кашпировский вновь начал «оздоравливать» россиян

Во время трансляции экстрасенс обращался напрямую к зрителям, как он когда-то делал в своей телепередаче, выходившей на Центральном телевидении СССР: «Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — заявил Кашпировский жаждущим исцеления больным.

Некоторые зрители с восторгом слушали своего кумира, а после завершения трансляции сообщили, что якобы исцелились уже во время просмотра видео и чувствуют себя замечательно, другие обратились к экстрасенсу с просьбой помочь россиянам вылечиться от коронавируса. А наиболее скептически настроенных зрителей прямой эфир вдохновил на создание новых мемов с Кашпировским в главной роли.

Фото: Globallookpress.com

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