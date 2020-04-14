Он вернулся! Анатолий Кашпировский вновь начал «оздоравливать» россиян
Сейчас Кашпировский проживает в США, но это не помешало ему запустить свой канал на YouTube и начать проводить массовое «исцеление» бывших соотечественников. И имя психиатра-экстрасенса вновь на устах у многих: россияне, напуганные пандемией и продолжающейся самоизоляцией, потянулись смотреть его прямые эфиры в надежде решить свои проблемы со здоровьем. И хотя последний его «сеанс» был посвящен вовсе не коронавирусу, а лечению возрастных болезней – остеохондроза, гипертонии, ухудшению зрения – это не смутило поклонников телемага, его прямой эфир за несколько дней посмотрело уже больше 220 тысяч человек.
«В этот тяжелый для всего мира период, я решил устроить онлайн-сеанс оздоровления. Перед вами сидит человек, за плечами которого телевизионные операции», — так начал свое обращение к зрителям Кашпировский.
Во время трансляции экстрасенс обращался напрямую к зрителям, как он когда-то делал в своей телепередаче, выходившей на Центральном телевидении СССР: «Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — заявил Кашпировский жаждущим исцеления больным.
Некоторые зрители с восторгом слушали своего кумира, а после завершения трансляции сообщили, что якобы исцелились уже во время просмотра видео и чувствуют себя замечательно, другие обратились к экстрасенсу с просьбой помочь россиянам вылечиться от коронавируса. А наиболее скептически настроенных зрителей прямой эфир вдохновил на создание новых мемов с Кашпировским в главной роли.
Фото: Globallookpress.com
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