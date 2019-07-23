«Он не будет ходить и говорить»: актриса Лейк Белл рассказала о тяжелых последствиях домашних родов

Во время домашних родов сын актрисы Лейк Белл Озгуд родился обмотанный пуповиной, не приходил в сознание и не дышал почти 4 минуты — врачи тогда сказали, что они никогда не будет ходить и говорить. Роды прошли в 2017 году в доме актрисы, сейчас она рассказала о последствиях, сообщает британское издание Daily Mail.
Белл сказала, что когда ее дочь родилась в октябре 2014 года, пуповина была также обернута вокруг ее шеи. Однако после того как акушерка сделала три реанимирующих вдоха, ребенок начал нормально дышать и других осложнений не было.
«Я почувствовала себя очень вдохновленной этим опытом», — так актриса объяснила, почему снова выбрала домашние роды в 2017.
Однако реанимировать ее сына оказалось не так просто. Озгуд был в отделении интенсивной терапии новорожденных в детской больнице Лос-Анджелеса в течение 11 дней.
К счастью, ее сын был выписан без серьезных проблем со здоровьем, которые предполагались вначале, но Белл говорит, что она чувствовала себя виноватой в течение долгого времени после его госпитализации: «Ведь это именно я настояла на домашних родах». Сейчас малыш здоров и успешно развивается.
«Это невероятный маленький мальчик, который перевернулся в два месяца и начал ходил в девять месяцев, как будто говоря: «Мама, я понял. Я рано прорабатываю эти этапы, чтобы ты могла расслабиться», — делится Белл.
Текст: Александра Романова
Фото: Eastnews
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