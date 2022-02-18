«Омикрон» напомнит о себе даже после выздоровления: какие болезни обостряет вирус

Однако «омикрон» угрожает и психике людей. Например, если до болезни у человека наблюдалась повышенная тревожность или склонность к депрессии, нестабильное состояние может усугубиться. По данным Крючкова, среди заболеваний среднетяжелой или тяжелой степени в порядка 15% случаев была отмечена клиническая депрессия, которая не только возникала впервые, но и повторялась.

«Любые сердечно-сосудистые заболевания могут либо появиться, либо обостриться. Это практически весь спектр: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, аритмия, в том числе и с формированием хронической сердечной недостаточности. Это всякие проявления с тромбозами. Опять же инсульты, инфаркты», — сообщил иммунолог.