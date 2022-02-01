«Омикрон» атакует: ждет ли россиян новый локдаун и возвращение на удаленку

Так, сетевое издание «Интересная Россия» одним из первых сообщило о возможности ввода нового локдауна. Речь идет о 14-дневной изоляции в феврале. Но при этом, по мнению интернет-портала, основанном на мнении аналитиков, на карантин закроют всю страну только тогда, когда коек в ковидных отделениях останется менее 15%.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что работодатели обязаны отправить на удаленку максимальное количество сотрудников. Об этом она заявила в ходе онлайн-совещания Владимира Путина с членами правительства.