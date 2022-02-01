«Омикрон» атакует: ждет ли россиян новый локдаун и возвращение на удаленку
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 1 февраля 2022 года в России выявлено 125 836 случаев заражения. При этом количество госпитализаций составило 17 487 человек, что на 91% больше по сравнению с 31 января. В Москве и Московской области число заболевших составило 21 533 и 11 475 соответственно. Статистика увеличивается стремительно, и в ближайшее время, как сообщают вирусологи, ситуация только будет набирать оборот. Введут ли власти новый локдаун при таких высоких цифрах или нас ждет какой-то другой исход событий?
Так, сетевое издание «Интересная Россия» одним из первых сообщило о возможности ввода нового локдауна. Речь идет о 14-дневной изоляции в феврале. Но при этом, по мнению интернет-портала, основанном на мнении аналитиков, на карантин закроют всю страну только тогда, когда коек в ковидных отделениях останется менее 15%.
При этом вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что работодатели обязаны отправить на удаленку максимальное количество сотрудников. Об этом она заявила в ходе онлайн-совещания Владимира Путина с членами правительства.
Предприниматели отреагировали на подобное объявление шквалом уточняющих и провокационных вопросов. К примеру, председатель набсовета ОАО «Пушкинский текстиль» Дмитрий Филиппов комментирует, что офисных сотрудников действительно можно перевести на удаленку почти в полном составе, потому что большинство вопросов можно решать по телефону, но производства по телефону не работают.
Сегодня же, 1 февраля, после заявления вице-премьера, о необходимости сменить формат работы заявил и Минтруд:
«Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников из-за роста заболеваемости ковидом в РФ», — именно с такой рекомендацией выступили представители ведомства.
Что же касается дистанционного обучения для школ и высших учебных заведений? На данный момент единого решения о переводе в онлайн-формат нет, но при этом школы Горно-Алтайска уже перевели своих подопечных на домашний формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэрия Уфы из-за высоких показателей зараженных рекомендовала 21 школе перейти на удаленный формат. Санкт-Петербург переводит всех школьников с 1 по 11 классы на дистанционное обучение до 13 февраля из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью.
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