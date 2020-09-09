Олимпийская чемпионка рассказала, как на нее повлияло нападение врача сборной по гимнастике

«Трудно выразить словами, как сложно жить с посттравматическим расстройством, – пояснила она. – Это отразилось не только на моей карьере, но и на всех остальных сферах жизни. Мне очень сложно примириться с сексуальным насилием – мне приходится изо всех сил вновь учиться по-настоящему доверять собственной интуиции и избегать ситуаций, когда я чувствую, что что-то не так». Райсман говорит, что ей пришлось уйти из большого спорта, где она провела большую часть своей жизни, потому что радость тренировок для нее исчезла, а с людьми общаться стало очень трудно. «Последние пару лет я только и делаю, что борюсь с ПТСР, и на это уходят все мои силы. Потому от интенсивных 7-часовых тренировок я дошла к неспособности побегать 10 минут. Я была ужасно измотана и ничего не могла делать. Потому теперь я практикую сострадание к себе самой», – отметила она, добавив, что важно общаться с людьми, когда тебе плохо, а не замыкаться в себе, потому что чувство одиночества в подобной ситуации не доводит до добра, а когда подкатывает паника, концентрироваться на дыхании, и в целом отвлекаться на занятия, которые действительно приносят радость.

Фото: Instagram alyraisman

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