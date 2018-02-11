Ольга Орлова призналась, что из-за голодовки у нее начались мигрени

Ольга Орлова рассказала в новом интервью о том, что не так давно попробовала голодание в целях снижения веса. Но певица продержалась всего четыре дня, потому что почувствовала себя очень плохо.

«У меня начались мигрени, ухудшилось настроение, кончились силы, а самое ужасное — не уходило ни грамма. Так что я решила научиться правильно питаться», — заявила Орлова в беседе с корреспондентом журнала «7 дней».