Ольга Орлова призналась, что из-за голодовки у нее начались мигрени
40-летняя Ольга Орлова рассказала о неудачном опыте лечебного голодания.
Ольга Орлова рассказала в новом интервью о том, что не так давно попробовала голодание в целях снижения веса. Но певица продержалась всего четыре дня, потому что почувствовала себя очень плохо.
«У меня начались мигрени, ухудшилось настроение, кончились силы, а самое ужасное — не уходило ни грамма. Так что я решила научиться правильно питаться», — заявила Орлова в беседе с корреспондентом журнала «7 дней».
Напомним, недавно Ольга призналась, что время от времени делает армопластику — безоперационную подтяжку кожи лица и тела. Однако некоторые недоброжелатели не верят звезде, считая, что она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга.
Фото: Instagram
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