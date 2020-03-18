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Окончательно развенчан миф о пользе масок и перчаток в борьбе с коронавирусом

По мнению специалистов, куда полезней чаще мыть руки, избегать мест скопления людей и не прикасаться к лицу.

ВОЗ рекомендует носить защитную маску в общественных местах только, если вы подозреваете, что инфицированы или ухаживаете за тем, кто может быть заражен. Но в таком случае вам следует ограничить свои передвижения, оставаться дома, пишет MedicalXpress.

«Существуют большие ограничения на то, как маска может защитить вас от заражения. Самое важное, что каждый может сделать, - это мыть руки, держать их подальше от лица, тщательно соблюдать личную гигиену», - напоминает директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Этот совет тем более актуален, учитывая, что во всем мире уже существует нехватка масок для медицинских работников, и эта проблема может усугубиться по мере затягивания пандемии.

От повязки нет никакого толка, если она неплотно закрывает лицо и вы регулярно ее поправляете. Те же, кто носит латексные перчатки, по наблюдениям, моют руки реже. При этом по статистике, люди трогают свое лицо до двадцати раз в час. Вирус же передается воздушно-капельным путем, а также попадая на слизистую оболочку носа, глаз и ушей. В воздухе коронавирус может жить до нескольких часов, на поверхностях - до 72 часов.

Фото: Pexels.com

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