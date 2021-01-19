Ограничения в еде назвали секретом долголетия и молодости

Специалисты Токийского столичного университета вывели плодовых мушек с геном, облегчающим усвоение глюкозы организмом. Эти особи живут дольше, а двигательные функции с возрастом у них ухудшаются намного медленнее. В сочетании с «диетой» эффект оказался более выраженным.

Исследователи напомнили, что со временем клетки мозга снижают выработку молекулы АТФ, которая является источником энергии для большинства метаболических процессов в организме. Она также важна для усвоения глюкозы.