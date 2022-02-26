Чем опасно отслоение сетчатки глаза во время беременности, как у жены Ивлева
Отслоение происходит по двум причинам.
Первая представляет собой так называемое классическое отслоение. Оно случается у людей с близорукостью или другими проблемами оптики.
В этом случае, чтобы предупредить развитие опасного состояния, беременная женщина должна в первом и третьем триместрах показаться офтальмологу.
«Необходим осмотр не только центральной зоны сетчатки, но и крайней периферии. Если присутствуют дистрофические изменения или разрывы , то пациентке предлагается пройти такую процедуру, как лазерная коагуляция сетчатки, во время которой слабые зоны будут укреплять», — объяснила доктор.
При своевременном выявлении проблемы, а именно на сроке до 38-й недели, после такой процедуры риск возникновения отслойки снижается до минимума, и врачи обычно разрешают естественные роды.
Второй вариант — это экссудативная отслойка, когда в сетчатке накапливается жидкость. Обычно это явление связано с нарушением обмена веществ, повышением артериального давления. Такой диагноз может быть предвестником и гораздо более тяжелого состояния — эклампсии. Оно представляет реальную угрозу для жизни матери и ребенка. В таком случае, лечением занимаются уже другие специалисты — гинекологи, терапевты.
Разумеется, все решения о способах лечения принимает профильный специалист совместно со своей пациенткой. Но не стоит недооценивать опасность подобной патологии, напоминает доктор.
В отдельных случаях, если отслоение сетчатки выявлено на раннем сроке, то медики могут порекомендовать прервать беременность или, если плод уже достаточно большой, вызвать искусственные роды. Такие решения принимаются только в крайних случаях. Когда состояние угрожает здоровью матери, или она рискует лишиться зрения. В более легких случаях офтальмолог, как правило, дает рекомендацию, чтобы малыш появился на свет с помощью кесарева сечения.
Недавно молодая супруга Константина Ивлева, поделилась на своей странице в Instagram, что у нее диагностировали отслоение сетчатки. Сейчас супруга знаменитости решает, что предпринять и как сохранить зрение, не навредив при этом малышу.
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