Чем опасно отслоение сетчатки глаза во время беременности, как у жены Ивлева

Отслоение происходит по двум причинам.

Первая представляет собой так называемое классическое отслоение. Оно случается у людей с близорукостью или другими проблемами оптики.

В этом случае, чтобы предупредить развитие опасного состояния, беременная женщина должна в первом и третьем триместрах показаться офтальмологу.

«Необходим осмотр не только центральной зоны сетчатки, но и крайней периферии. Если присутствуют дистрофические изменения или разрывы , то пациентке предлагается пройти такую процедуру, как лазерная коагуляция сетчатки, во время которой слабые зоны будут укреплять», — объяснила доктор.

При своевременном выявлении проблемы, а именно на сроке до 38-й недели, после такой процедуры риск возникновения отслойки снижается до минимума, и врачи обычно разрешают естественные роды.