Одышка: при каких заболеваниях появляется и когда надо бить тревогу

Между тем одышка связана не только с патологиями дыхательной системы, но и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Симптом появляется в результате перенесенного инфаркта миокарда, а также возникает при ишемической болезни сердца, пороках сердца, хронической сердечной недостаточности и прочих недугах.

Кроме того, при тяжелых аллергических реакциях вроде отека Квинке и анафилактическом шоке тоже может появляться отдышка. «Еще одна распространенная причина одышки — это ожирение. Отдельно рассматривается одышка при беременности — это нормальное состояние», — сообщила Марина Малыгина «Известиям».