Одышка: при каких заболеваниях появляется и когда надо бить тревогу
Как сообщает врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина, одышка — это симптом, который может быть следствием многих заболеваний и состояний, среди которых заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По ее словам, данный симптом может сопровождать человека при следующих заболеваниях: пневмонии, бронхиальной астме, тромбоэмболии легочной артерии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), последствиях перенесенного туберкулеза, раке легких и других патологий.
Между тем одышка связана не только с патологиями дыхательной системы, но и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Симптом появляется в результате перенесенного инфаркта миокарда, а также возникает при ишемической болезни сердца, пороках сердца, хронической сердечной недостаточности и прочих недугах.
Кроме того, при тяжелых аллергических реакциях вроде отека Квинке и анафилактическом шоке тоже может появляться отдышка. «Еще одна распространенная причина одышки — это ожирение. Отдельно рассматривается одышка при беременности — это нормальное состояние», — сообщила Марина Малыгина «Известиям».
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