Одышка и другие симптомы, указывающие на заражение COVID-19 у вакцинированных

Согласно исследованиям британского проекта ZOE COVID, обнаружены специфические признаки для зараженных привитых пациентов. Чаще всего люди отмечают следующие симптомы: головная боль, насморк, чихание, больное горло и нарушение обоняния. Кроме того, в более редких случаях были замечены стандартные признаки коронавируса, вроде постоянного кашля, отдышки и лихорадки.

Также стало известно, что вакцинированные люди могут не только сами заразиться, но и быть бессимптомными переносчиками, хотя, по мнению экспертов, такие случаи маловероятны. Зачастую в зону риска заражения даже после прививки попадают люди старше 60 лет или же те, кто имеют следующие патологии: анамнез астматических проявлений и легочных инфекций, ожирение.